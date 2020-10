Bündnis Sicherer Hafen zeichnet couragiertes Gifhorn aus

Gifhorn. Eine hölzerne Arche und Aufkleber in Rettungswesten-Orange signalisieren die Hilfsbereitschaft der Stadt für Flüchtlinge.

Das Bündnis Sicherer Hafen hat die Stadt Gifhorn symbolisch mit einer Arche als Zuflucht für Flüchtlinge ausgezeichnet. Bürgermeister Matthias Nerlich erhielt nach dem Ratsbeschluss vom Juni ein getischlertes Holzmodell sowie die ersten der 50 großen Aufkleber, die das Bündnis noch weiteren Initiativen und Vereinen mit nachgewiesenem Engagement in der Flüchtlingshilfe verleihen will. Dazu kommen 500 kleine Exemplare der Sticker in dem markanten Rettungswesten-Orange.

Das Flüchtlings-Bündnis aus Kirchen, Vereinen, Parteien und Privatinitiativen will laut Henrik Werner von den Grünen Unterstützer öffentlich auszeichnen, die sich für ihr mitmenschliches Engagement zu oft rechtfertigen müssten. Die Symbole zeigen laut Superintendentin Sylvia Pfannschmidt zugleich klar, „wo Flüchtlinge willkommen sind“. Innenministerium fragt bereits Hilfen für Moria-Flüchtlinge ab. Bürgermeister Nerlich danke namens des Rates und der Zivilgesellschaft für die Auszeichnung. Zugleich nannte er es „schade, dass man Preise ausloben muss dafür, dass man anderen Menschen hilft“. In Gifhorn jedenfalls „hilft jeder da, wo er kann“, versicherte Nerlich. Aktuell beantworte die Stadt eine konkrete Abfrage des niedersächsischen Innenministeriums, nachdem sich die Stadt zur Aufnahme von 20 Obdachlosen aus dem abgebrannten griechischen Sammellager Moria bereiterklärt hatte. „Das war ja der erste konkrete Notfall nach dem Ratsbeschluss“, sagte Nerlich. Mehrere Gifhorner hätten ihrerseits der Stadt ihre Bereitschaft erklärt, Kinder oder Familien von dort in ihre Obhut zu nehmen, berichtete der Bürgermeister.