Gifhorn. Am Donnerstag wurden vor dem Landgericht Hildesheim die Plädoyers gesprochen – hinter verschlossenen Türen.

Der Langzeitprozess um den jahrelangen Missbrauch Schutzbefohlener in einer Gifhorner Wohngruppe geht auf die Zielgeraden: Der Donnerstag war am Landgericht Hildesheim der Tag der Plädoyers. Am Ende stand auch der Termin für die Urteilsverkündung fest.

Die Schlussreden nahmen einen langen Zeitraum ein: Von 9.30 Uhr an bis etwa 15.15 Uhr legten sowohl die Erste Staatsanwältin Christina Pannek als auch die vier Nebenklagevertreter und die jeweils zwei Verteidiger der beiden Angeklagten, eines 57-jährigen Gifhorner und seiner 61 Jahre alten Ehefrau, ausführlich dar, welches Strafmaß sie für angemessen halten. Das gab Pressesprecher Steffen Kumme bekannt. Abschließend hatten die beiden Angeklagten letzte Gelegenheit bekommen, das Wort zu ergreifen. Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt Allerdings: Aus dem Sitzungssaal 134 gelangte nichts nach draußen, die Presse und Besucher waren außen vor. Denn die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – wie viele der Verhandlungen zuvor, bei denen Zeugen und Gutachter zur Sprache kamen, die über Details zu berichten hatten, die die Intimsphäre der Opfer und in diesem Prozess der Nebenklägerinnen betrafen. Aus dem gleichen Grund waren die Türen diesmal verschlossen, denn mit diesen Ermittlungsergebnissen und Aussagen hatte die Staatsanwaltschaft ihre Forderung zu begründen. Dem ehemaligen Erzieher wird vorgeworfen, in den Jahren von 1998 bis 2007 Mädchen sexuell missbraucht und misshandelt haben. Aus früheren Verhandlungen ging hervor, dass er dabei Mädchen gezwungen haben soll, Windeln zu tragen, oder sie tagelang in einen Hundekäfig gesperrt haben soll. Auch soll es sexuelle Übergriffe in einer Badewanne, unter einer Dusche und im Betreuerschlafzimmer gegeben haben. Die Opfer waren zu den Tatzeiten zwischen 6 und 14 Jahre alt. Die Frau des ehemaligen Erziehers ist mitangeklagt, weil sie nicht eingeschritten sei, obwohl sie von den Taten gewusst habe. Die Urteilsbegründung wird öffentlich sein Allerdings: „Die Urteilsbegründung wird öffentlich sein“, sagt der Pressesprecher. Das muss sie. Und deshalb werde die Kammer unter Vorsitz der Richterin Barbara Heidner dabei nicht tiefer in die Details gehen als nötig. Das Datum dafür steht seit Donnerstagnachmittag fest: Donnerstag, 8. Oktober, ab 11 Uhr, im selben Saal wie diese Woche. Denn es habe bis zum Schluss des vorletzten Verhandlungstages keine weiteren Anträge mehr gegeben, über die noch einmal gesondert entschieden werden müsste. Der Fall war ab Januar komplett neu verhandelt worden, nachdem ein erstes Verfahren im Herbst 2019 auf Antrag ausgesetzt worden war. Ermittler hatten neue Akten eingereicht.