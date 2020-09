Karin Single will in Meinersen Samtgemeindebürgermeisterin werden

Die 56 Jahre alte Karin Single tritt als parteilose Kandidatin für die CDU bei der Samtgemeindebürgermeisterwahl in Meinersen im Herbst 2021 an. CDU-Fraktionsvorsitzende Ilse-Marie Schmale, Samtgemeindeverbandsvorsitzender Timm Bußmann, Heinrich Beutner und Christian Lenz stellte die DRK-Fachbereichsleiterin am Freitag vor.