Rötgesbütteler Bahnübergang gesperrt – Zug defekt

Betriebsmittel laufen aus – deshalb war ein Zug in Rötgesbüttel am Donnerstagmorgen zum Stillstand gekommen. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Bahnübergang auf der K48 in Höhe der K52, Dorfstraße, war am Donnerstagmorgen gesperrt. Die Feuerwehr war laut Polizei im Einsatz.

Bahnübergang in Rötgesbüttel gesperrt – Feuerwehr rückt aus

Der Bahnübergang ist wieder freigegeben (Stand: 8.47 Uhr). Um welche Betriebsmittel es sich handelte, konnte die Polizei noch nicht sagen. rev

Lesen Sie mehr: Das ändert sich mit dem Ausbau der Verbindung Wittingen-Gifhorn-Braunschweig ab Röttgesbüttel