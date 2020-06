Korbflechter aus Landkreis Gifhorn machen Station in Querum

Die Korbflechter aus Rötgesbüttel im Landkreis Gifhorn sind zurück in der Region. Michael Schaak ist seit mehr als zwei Wochen auf dem Festplatz im Braunschweiger Stadtteil Querum, wo er Stühle und Körbe aller Art repariert und verkauft – jedoch vorerst in etwas kleinerem Umfang. Die Freude über seine Rückkehr ist groß bei den Bürgern, sagt Schaak. Er und seine Familie mussten erst ihren langjährigen Standort in Rötgesbüttel an der B 4 verlassen, dann auch die Zelte in Ausbüttel abbrechen – wegen Auflagen im Naturschutzgebiet. Also ging es für die Familie zunächst in die Heimat nach Mönchengladbach. Doch langfristig möchte die Familie dort nicht bleiben, kämpft weiter. „Wenn man 32 Jahre in der Region war, möchte man sie nicht mehr verlassen.“ Schaak sei weiterhin in Gesprächen mit dem Landkreis Gifhorn über einen neuen Standort, wegen der unsicheren Lage durch Corona könne es in diesem Jahr aber „auf keinen Fall“ mehr etwas werden.

Cjt ejf Lpscgmfdiufs gýoejh hfxpsefo tjoe- eýsgfo tjf jo Rvfsvn cmfjcfo- ejf Tubeu Csbvotdixfjh ibcf hsýoft Mjdiu gýs ebt Ýcfshbohtepnj{jm hfhfcfo/ Bvg efn Gftuqmbu{ fsgýmmf fs bmmf Bvgmbhfo- efs Njoeftubctuboe l÷oof fjohfibmufo xfsefo- Nvoetdivu{qgmjdiu hjmu bvdi ijfs/