Unfall auf der B 4 bei Gifhorn: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Donnerstag vor Pfingsten, dem 28. Mai, auf der B 4 bei Gifhorn. Dort fuhr an diesem Tag gegen 7.35 Uhr ein schwarzer VW Polo in Richtung Braunschweig. In Höhe Gifhorn-Nord wollte ein schwarzer Audi Avant vom Wilscher Weg auf die B 4 in dieselbe Richtung einbiegen. Die 40-jährige Polofahrerin aus Gifhorn wechselte auf den linken Fahrstreifen, um den Audi auf die Bundesstraße zu lassen. Dieser wechselte jedoch sofort auf die linke Spur, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Autos blieben auf der Fahrbahn, der Audi fuhr jedoch mit hoher Geschwindigkeit weiter, obwohl er den Zusammenstoß bemerkt haben müsste.

Der Polo wurde erheblich beschädigt, die Fahrerin glücklicherweise nicht verletzt. Der Audi Avant, ebenfalls mit Gifhorner Kennzeichen, dürfte an der Fahrerseite merklich beschädigt sein. Wer Angaben zum Unfall oder zu diesem Audi Avant machen kann, wird gebeten, sich unter (05371) 9800 bei die Polizei Gifhorn zu melden.