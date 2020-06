Neue Weichen für den Bahnhof Rötgesbüttel

Eine Regionalbahn fährt neben dem neuen Gleisstrang am Bahnhof Rötgesbüttel. Für den Einbau von Weichen fallen am Wochenende alle Erixx-Züge zwischen Gifhorn und Braunschweig aus. Stattdessen fahren Busse.

Bevor die Regionalbahnen Braunschweig-Gifhorn-Wittingen von Dezember an im Stundentakt fahren, ist am Wochenende erst mal Pause. Für den Einbau von Weichen am künftigen Kreuzungsbahnhof Rötgesbüttel wird der Zugverkehr von Freitagabend an unterbrochen. Betreiber Erixx kündigt Ersatzbusse zwischen Gifhorn und Braunschweig an.

Wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage mitteilte, liegt das Zehn-Millionen-Euro-Projekt im Zeitplan. Die Weichen sind daher jetzt dran, weil die Züge von Montag an auf Höhe Rötgesbüttel bereits über den neuen Schienenstrang rollen, das künftige Gleis 1. Danach erneuern die Bauarbeiter die bestehenden Schienen. Sind beide Gleise einsatzfähig, könnengegenläufige Züge im Stundentakt in Rötgesbüttel aneinander vorbeifahren.

Bereits fertiggestellt sind laut Bahn eine Kabeltrasse außerhalb des Bahnhofs und Signalfundamente.

Zwischen den beiden Gleisen entsteht der neue barrierefreie Bahnsteig. Und für den hat der Gemeinderat Rötgesbüttel im letzten Moment noch eine gute Idee, die er dringend mit den Bahningenieuren besprechen muss. Weil der neue Bahnsteig weit südlich des Kerndorfs und des bisherigen Bahnhofs errichtet wird, sind die jüngst beschlossenen Parkplätze für Bahnpendler nicht optimal gelegen. Zwar werden die öffentlich geförderten Stellplätze auf jeden Fall gebaut, doch eine interfraktionelle Runde hat schon weiter gedacht, wie SPD-Fraktionschef Stefan Konrad berichtete. Demnach könnten in der geplanten neuen Ortsmitte auf dem bisherigen Sportgelände zusätzliche Pendler-Parkplätze entstehen, die viel näher an den Gleisen liegen. „Von dort bräuchten wir aber einen zweiten Gleisübergang zum Bahnsteig“, erklärt Konrad. Den noch rechtzeitig im Bauzeitenplan mit der Bahn abzustimmen, wird eine Herausforderung. Konrad fürchtet aber, dass Nutzer der bislang geplanten Stellplätze ohnehin unsichere Abkürzungen zum Bahnsteig nehmen werden, was erst recht nicht der Sicherheit diene.