Das mehr als 400 Jahre alte Gografenhaus am Rötgesbütteler Schierenbalken bleibt in Privathand.

Rötgesbütteler Gografenhaus geht an Privatkäufer

Die Gemeinde Rötgesbüttel kann das kommunale Vorkaufsrecht für das denkmalgeschützte Gografenhaus aus dem 16 Jahrhundert am Schierenbalken nicht nutzen. Bürgermeister Hermann Schölkmann bedauerte die Rechtslage im Rat: „Dafür hätten wir gültige Bebauungspläne gebraucht. Das kann man vorher nicht wissen.“

SPD-Ratsherr Stefan Konrad entgegnete, die klamme Gemeinde könne sich das Baudenkmal ohnehin nicht leisten. Dennoch, so Schölkmann, wäre es gut gewesen, das historische Zentrum des Papenteichs in kommunaler Hand zu haben.

Weniger bedeutsam ist die verpasste Chance mit Blick auf den Standort eines neuen Feuerwehrhauses. Hier hatte sich bereits im Bauausschuss am Montag abgezeichnet, dass die Fläche des sogenannten Wäldchens auf der Straßenseite gegenüber noch besser geeignet wäre.

Weil Rötgesbüttel nur mittelprächtig mit Internet-Bandbreite versorgt ist, sucht Bürgermeister Schölkmann nun auch für seine Gemeinde den Kontakt zu der Infrastrukturfirma Deutsche Glasfaser, die von Südwesten über Didderse kommend den Papenteich erschließt.

Beim Thema Bahnhof gab es in Schölkmann Bericht Licht und Schatten. Die Bahn hat den neuen Wirtschaftsweg zu den Äckern fertiggestellt. Abnahmefähig sei er aber nicht, so Schölkmann. Dem Regenrückhaltebecken fehle ein Zaun. Am Büchenteich gebe es Unterspülungen, dort müsse eine steinerne Befestigung eingebaut werden. Vor allem aber kommen die Bauern gar nicht vom Weg auf die Felder. Schölkmann: „Die Höhenunterschiede der Zufahrten sind zu groß.“