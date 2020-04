Auf seine Stammgäste kann sich Gifhorns H-1-Kneipenwirt Holger Hirsch verlassen. Anlässlich seines 50. Geburtstags steckten sie 800 Euro in die Spendenbox zugunsten des Gifhorner Kinderfonds. Das Geburtstagskind, Ur-Gifhorner und vierfacher Großvater, stockte den Betrag auf 1000 Euro auf.

Den Betrag brachte Gastronom und Steuerberater Hirsch am Freitag persönlich im Rathaus bei Bürgermeister Matthias Nerlich als Schirmherr vorbei. Der nebenamtliche Fonds-Geschäftsführer Klaus Meister vom Fachbereich Kultur nutzte die Gelegenheit, die umfangreichen Aufgaben des Fonds vorzustellen, die jährlich mehr als 100.000 Euro Budget erfordern. Zwei neue Handzettel fassen die acht Projekte für Kindergartenkinder und die zwölf Programm für Schüler zusammen. Dabei ist die einstige Startaufgabe inzwischen in staatliche Obhut übergegangen, Kindern aus sozial schwachen Familien den verbleibenden Eigenanteil für das Mittagessen in den Mensen zu finanzieren. „Ernährung“, „Bewegung“, „Bildung“ und „soziale Teilhabe“, aus diesen Zielen setzt sich das Förderportfolio des ausschließlich spendenfinanzierten Fonds zusammen.

Spender Hirsch war ein wenig wehmütig bei aller Freude, Kindern helfen zu können: „Ich hatte am 2. März Geburtstag. Die Party am 7. März war die letzte große Feier vor der Corona-Krise.“