Gifhorn zeigt Maske gegen Corona

Flagge zeigen gegen Corona? Maske zeigen! Wirtschaftsförderung, City Gemeinschaft und Wirtschaftsvereinigung Gifhorn helfen von Samstag an den Kunden vor Ort, der bevorstehenden Tragevorschrift in Geschäften und Bussen zu genügen. In den Läden der CGG-Mitglieder und bereits von 8 Uhr an an einem Sonderstand mit Verbandsvertretern am Brunnen in der Fußgängerzone gibt es waschbare Textil-Masken aus heimischer Fertigung zum Selbstkostenpreis von 5,95 Euro. Pro Kunde bleibt es erst einmal bei zwei Stück. Die Erstlieferung vom Hersteller Deko-Point aus Dannenbüttel umfasst 750 Exemplare.

Arthur Dühring von Deko-Point, der sonst Veranstaltungen und Feiern ausstattet, kann mit seinen Leuten täglich 200 Stück nachlegen. Genäht in der Region, aus reiner Baumwolle oder einem hautfreundlichem Mischgewebe, mit bequemen Ohrengummis, waschbar. „Den Stoff haben wir in großen Mengen, das Gummiband ist bei mehreren Lieferanten bestellt“, berichtet Dühring von dem bis vor kurzem in einer funktionierenden Marktwirtschaft ungewohnten Knappheits-Knackpunkt. Bürgermeister Matthis Nerlich freute sich über „starke Partner“ für die nützliche Maskerade. Ein Drittel der Erstausstattung trägt eigens den Schriftzug „Wir sind Gifhorn“ als Ausdruck der neuen Solidarität in Seuchen-Zeiten. Er berichtet, wie zwiespältig die Diskussion unter Gifhorner geführt worden sei. Die einen hätten vehement nach einer städtisch verordneten Maskenpflicht gerufen. Gegner hätten vorsorglich eine umfassende Rechtfertigung für den bevorstehenden Schritt eingefordert. Gifhorn macht jetzt einfach das Beste daraus mit einer praxisnahen Versorgung, die einem heimischen Unternehmen in der Krise Beschäftigung sichert. CGG-Chef Udo von Ey teilt jeden falls jedenfalls den Eindruck mit dem WVG-Kollegen Thomas Fast: „Die Corona-Zeit führt uns zusammen.“