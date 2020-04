Personenrettung in Rötgesbüttel – Einsatz auf Youtube zu sehen

Was passiert eigentlich bei einem Feuerwehr-Einsatz, bei dem Menschen gerettet werden müssen? Wer in der Nachbarschaft schon mal die Feuerwehr in Aktion erlebt hat, bekommt nur mit, was sich draußen abspielt. Im Inneren des Gebäudes gehen die Brandschützer konzentriert ihrer Arbeit nach.

Wie das konkret aussieht? Antworten gibt Andre Willer alias Feuerwehr-Willi aus Neustadt bei Hannover, der über seinen Youtube-Kanal mit fast 22.000 Abonnenten die Arbeit der Brandschützer näher bringt, hat Anfang Februar einen Einsatz begleitet, bei dem eine Personenrettung unter Atemschutz durchgespielt wurde. Ort des Geschehens: ein Haus in Rötgesbüttel. Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr mussten einen bewusstlosen Mann aus der Küche befreien, zwei Kinder retten und ihre Mutter, die sich wegen eines offenen Schienbeinbruchs nicht bewegen konnte, nach draußen transportieren.

Feuerwehr-Willi war mitten drin, sein Kamerateam filmte den Einsatz auch im Inneren. Einblicke, die der Otto Normalbürger sonst nicht bekommt. Auch der NDR war vor Ort, war er daran interessiert, wie der Ehrenamtspreisträger seine Videos zusammenbekommt

„Was der Trupp hier macht, ist wie Angeln: die Kameraden fühlen am Schlauch und wissen ganz genau, wann es weitergeht“, erläutert Willer die Situation, wenn sich Brandschützer in verqualmten oder stockdunklen Räumen am Schlauch entlangtasten, um herauszufinden, wo es stockt oder Probleme gibt. Der Zuschauer kann sehen, wie der bewusstlose Mann gerettet wird, während die Atemschutzgeräteträger parallel eine weitere Personenrettung vornehmen. Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, Menschen nach draußen zu tragen und in Sicherheit zu bringen, ist es wichtig, auch diese Optionen bei einer Simulation zu testen. Der Zuschauer erfährt auch, dass draußen Reservetrupps bereit stehen – in voller Montur, für den Fall, dass sie noch einspringen müssen. Nachdem alle Personen im Freien sind und an den Rettungsdienst übergeben wurden, ist Aufräumen und Durchlüften angesagt.

Ein Lob an die Rötgesbütteler kommt auch nicht zu kurz: So seien die Kameraden mit die ersten gewesen, die ihn bei seinen Videodrehs für seinen 2018 initiierten Youtube-Kanal unterstütz hätten. Daher sei bei der NDR-Anfrage gleich klar gewesen: Dafür geht es zu den Freunden in den Papenteich. Laut dem NDR ist der Sendetermin derzeit für den 1. Mai geplant. Wegen der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie kann sich die Ausstrahlung aber auch noch weiter nach hinten verschieben.

Das Video „Einsatz in Echtzeit - AGT Innenangriff - FF Rötgesbüttel rückt komplett aus“ ist zu finden auf dem Youtube-Kanal von Feuerwehr-Willi.

Lesen Sie hier den Artikel zum Dreh vor Ort.