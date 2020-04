Gifhorner Landrat dankt für Zusammenhalt und Rücksichtnahme

Gifhorn. Gifhorns Landrat Andreas Ebel appelliert in seinem Ostergruß, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Hier der Ostergruß des Landrats Andreas Ebel im Wortlaut:

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dieses Osterfest ist für uns alle ein ganz besonderes. Denn es sind ganz besondere Zeiten, in denen wir gerade leben. Das Coronavirus beschäftigt uns weiterhin und nimmt dabei auch keine Rücksicht auf die Osterfeiertage.

Neben seiner Bedeutung als wichtigstes Fest im Christentum ist Ostern für viele auch die Zeit des Suchens und Findens. Wir nehmen uns Zeit für Freunde und Familie und beobachten die Freude der Kinder, wenn Sie einen Osterhasen entdecken. Dieses Jahr sind wir eher auf der Suche nach Lösungen und Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.

Wir möchten Wege finden, wie wir Infektionsketten vermeiden können. Aber was wir bereits gefunden haben ist der Zusammenhalt der Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Gifhorn. Dafür möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Ihr verantwortungsvolles Handeln und Ihre gegenseitige Rücksichtnahme ermöglichen es, dass wir bislang noch keinen exponentiellen Anstieg an Infektionszahlen vermelden können.

Leider mussten wir aber den ersten Todesfall im Landkreis Gifhorn bekanntgeben. Mein Mitgefühl gilt allen Angehörigen. Leider zeigt diese traurige Nachricht auch einmal mehr: wir alle müssen unser Möglichstes tun, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Und das gilt auch während der Ostertage.

Deswegen meine Bitte an Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger: wenn Sie sich an den freien Tagen mit Verwandten und Bekannten treffen wollen, halten Sie bitte den Mindestabstand ein. Personen aus Risikogruppen sollten sich besser nicht besuchen. Weiterhin sind keine privaten Feiern erlaubt. Auch wenn Sie mit dem Motorrad einen Ausflug planen, machen Sie das bitte allein.

Den gewohnten Ostergottesdienst wird es in diesem Jahr nicht geben. Dennoch spricht nichts gegen einen Besuch der Kirche, sofern Sie dort allein hingehen. Viele bedauern es sicherlich auch, dass die Osterfeuer im Landkreis Gifhorn abgesagt wurden. Diese Brauchtumsfeuer können leider nicht stattfinden, da sich maximal zwei Personen gleichzeitig treffen dürfen. Ihre Freunde, die Sie sonst am Osterfeuer getroffen hätten, freuen sich aber sicherlich über einen Anruf, einen Videochat oder einen freundlichen Gruß über den Gartenzaun.

Und was die Kinder betrifft: Gegen eine fröhliche Suche von Ostereiern im eigenen Garten, oder in der Wohnung ist nichts einzuwenden. Auch ein Spaziergang in der Natur ist weiterhin erlaubt, sofern Sie das mit den Personen machen, mit denen Sie in einem Haushalt leben oder mit einer anderen Person.

Es spricht auch weiterhin nichts dagegen, die Menschen aus Ihrem persönlichen Umfeld zu besuchen, die Hilfe brauchen. Versorgen Sie diese Personen mit den nötigen Lebensmitteln, Arzneien oder was sonst noch wichtig ist.

Mir ist bewusst, dass diese Zeit schwierig ist. Aber was jeden Tag deutlicher wird ist, dass wir gemeinsam stark sind. Die Unterstützung eines jeden Einzelnen ist wichtig, damit wir zusammen die weitere Ausbreitung des Coronavirus einschränken können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Ostertage, viel Freude beim Suchen und Finden von bunten Ostereiern und schokoladigen Osterhasen und vor allem: bleiben Sie gesund.“

Ihr Landrat Dr. Andreas Ebel