Sparkasse Gifhorn: Corona-Krise verschont Private

Die Folgen des staatlich veranlassten künstlichen Komas der Wirtschaft in der Corona-Krise sind schwerwiegend, aber noch beherrschbar. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg stellt für unsere Region fest: „Stand heute sagen wir: Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen sich vor allem in einer teils spürbaren Belastung für die Unternehmer, noch nicht so sehr für den privaten Haushalt.“

Sprecherin Alexandra von der Brelje erläuterte: „Private Tilgungssaussetzungen sind in den vergangenen Tagen nur sehr zurückhaltend bei uns nachgefragt worden. Im Gifhorner Raum bewegt sich die Zahl im mittleren zweistelligen Bereich. Das mag daran liegen, dass Kurzarbeit in der Region kein allzu prekäres Thema ist.“

Für Gifhorner Unternehmer seien staatlich garantierte KfW-Kredite im Moment kein bestimmendes Thema ist. Die Sparkassen-Firmenkundenbetreuer bieten ein eigenes Liquiditätsprogramm an, darunter die Option, Tilgungsraten für ein halbes Jahr auszusetzen. Dafür hätten sich 165 Unternehmen aus dem Landkreis Gifhorn in den vergangenen Tagen entschieden, so von der Brelje.

Soforthilfen, über die N-Bank ausgeschüttet, Bürgschaften der in Hannover ansässigen Niedersächsischen Bürgschaftsbank oder eben Darlehen der KfW würden von Sparkassen-Firmenkunden dagegen „zurückhaltend genutzt“. 80 Prozent der Kreditentscheidungen träfen die Kundenberater vor Ort. Es gehe stets um individuell am besten passende Lösungen für in Not geratene Betriebe.

Die Grünen im Kreistag Gifhorn hatten vorgeschlagen, mit dem Sparkassen Bilanzgewinn 2019 das Eigenkapital zu stärken statt das Geld an die kommunalen Träger auszuschütten. Dazu erläutert die Sprecherin: „Einerseits erwartet die Bundesbank von den Kreditinstituten in Folge der Corona-Krise zur Stärkung des Eigenkapitals einen weitgehenden Verzicht auf Ausschüttungen. Andererseits war das erste Geschäftsjahr 2019 der fusionierten Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg erfolgreich.“ Der Verwaltungsrat werde daher turnusgemäß im Juni über die Verwendung des Jahresüberschusses beraten.