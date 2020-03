Was tun in kita- und schulfreier Zeit? Gifhorner haben Tipps

Keine Kinderbetreuung in Krippe und Kindergarten, kein Unterricht in Schulen, kein Herumtollen auf Spielplätzen – für Eltern von Kindern ist die Corona-Krise nicht nur organisatorisch eine echte Umstellung. Was Kinder jetzt brauchen, ist Beschäftigung in ihren Familien. Doch was genau unternehmen...