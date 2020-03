Zahl der neuen Asylbewerber im Kreis Gifhorn sinkt auf 12

Die dramatische Lage an der türkisch-griechischen Grenze rückt die örtliche Zuwanderungssituation wieder stärker in den Blickpunkt. Die Zahl neu eintreffender Asylbewerber im Landkreis hatte sich zuletzt schrittweise verringert. Die Kreisverwaltung zählte in ihrer jüngsten Bilanz 12 Neuankömmlinge...