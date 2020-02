4,33 Promille – Polizei stoppt Autofahrer auf Meiner Parkplatz

Meine. Der 54-Jährige war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 4 unterwegs und fuhr in Höhe Meinholz gegen Leitpfosten.

Die Polizei hat am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Meine die Autofahrt eines 54-jährigen Mannes gestoppt. Er war zuvor auf der Bundesstraße 4 unterwegs und fuhr in Höhe Meinholz gegen Leitpfosten, teilt die Polizei mit. Bei der Festnahme gegen 15 Uhr sträubte sich der Mann zunächst heftig. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,33 Promille. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. red