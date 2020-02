Papenteicher Feuerwehren erreichten 2019 ihre Leistungsgrenzen

Mit einem trockenen „Ich habe fertig und sage Tschüss!" verabschiedete sich am Samstag Jörg Dannheim nach 20-jähriger Tätigkeit als Brandschutzerzieher in der Samtgemeinde Papenteich. Dafür gab’s Applaus, rund 50 Feuerwehrmänner und -frauen aus allen Ortsfeuerwehren würdigten in der...