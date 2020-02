„Mache Schritt nach vorn und sage: Es geht auch anders“

Wolfgang Dreinerth ist zurzeit der stellvertretende Brandabschnittsleiter Süd – also Teil des fünfköpfigen Führungsteams um Thomas Krok. Er stellt sich am 29. Februar zur Wahl, um Krok abzulösen. Redakteur Reiner Silberstein sprach mit dem Aspiranten aus Leiferde. Herr Dreinerth, Was sind die...