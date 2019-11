Auszubildende aus Gifhorn, Wolfsburg und Helmstedt messen sich

Bei den 29. Jugendmeisterschaften der gastgewerblichen Ausbildungsberufe Gifhorn-Wolfsburg, die am Donnerstagabend in der Berufsbildenden Schulen I in Gifhorn stattgefunden haben, belegten im Hotelfach Vivien Ries, die angehende Köchin Damiana Marzocca und im Restaurantfach Salvatore Maganuco die ersten Plätze.

Die Siegerehrung nahmen die Vorsitzenden der Dehoga-Kreisverbände Gifhorn und Wolfsburg/Helmstedt, Armin Schega-Emmerich und Florian Hary, Schulleiter Stefan Schaefer und Abteilungsleiterin Silke Wilharm-Cottle vor. Dabei waren auch 32 Gäste, die sich als Testesser zur Verfügung gestellt hatten. Armin Schega-Emmerich bedankte sich bei den ehrenamtlichen Prüfern und Lehrern für ihren Einsatz.

Im Beisein der beiden Ehrenvorsitzenden Claus Schwirtlich, Steinhorst, und Henning Steg überreichte er eine Spende in Höhe von 1000 Euro an Abteilungsleiterin Silke Wilharm-Cottle für die künftigen Nachwuchskräfte im Gastgewerbe und bedankte sich für die Unterstützung während des Dehoga-Landesverbandstages im Oktober in Gifhorn. Acht Hotelfachleute, neun Köche und vier Restaurantfachleute im dritten Ausbildungsjahr waren am Start, um sich für die niedersächsischen Jugendmeisterschaften im März in Oldenburg zu qualifizieren. Das Thema lautete „Jahrmarkt der Genüsse“. Die Sieger: Hotelfachleute: 1. Vivien Ries, 2. Julienne Ottow (beide The Ritz Carlton, Wolfsburg), 3. Marina Lechner (Bernsteinsee Hotel, Stüde); Restaurantfachleute: 1. Salvatore Maganuco (Volkswagen AG), 2. Mirja Klug (Mövenpick Autostadt, Wolfsburg), 3. Nina Hotop (The Ritz Carlton, Wolfsburg); Köche: 1. Damiana Marzocca (Volkswagen AG), 2. Marius Ahrens, 3. Isa Lüttenberg (beide The Ritz Carlton, Wolfsburg).