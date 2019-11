Sockendisko zum Gifhorner Schul-Jubiläum

Die Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 feiern in der Sockendisko.

Für die Jahrgänge 5 bis 7 gab es daher am Mittwochnachmittag eine Sockendisko. Die Sporthalle der Schule wurde geteilt. In der einen Hälfte standen Schultaschen, Rucksäcke und Schuhe, in der anderen waberte Diskonebel und blitzten bunte Lichter.

Am Rand stand der beliebteste Mann des Tages, DJ Cem Yilmaz. Er war deshalb so beliebt, weil er Musikwünsche erfüllte. Bisweilen eine ganze Traube von Schülern stand um sein Mischpult herum, und so war auch die Musik ganz nach dem Geschmack der jungen Gäste.

„Wir wollen alle Jahrgänge beim Schuljubiläum mitnehmen“, sagte Sportlehrer und Organisator Werner Riedel. „Und das klappt mit so einer Veranstaltung sehr gut. Die Resonanz ist hervorragend.“ Denn nicht nur diejenigen Schüler, die ohnehin das Ganztagsangebot nutzen, waren gekommen, sondern viele andere auch, die sonst nach dem Unterricht nach Hause gehen. „Normalerweise biete ich hier die Trampolin-AG an. Aber die Schüler können sich auch hierfür begeistern“, sagte Riedel.

Es wurde getanzt und getobt. Dazu gab es Pizza, Kuchen und Getränke. Das Catering hatten die Mensa und der 12. Jahrgang übernommen, die Hausmeister hatten aufgebaut, und Sonolux aus Meinersen sorgte für die Technik. Dazu gab es am frühen Nachmittag noch eine Tombola. Musikwünsche konnten auch zuvor angemeldet werden. Aus diesen Wünschen wurden wurden zehn Tombola-Preise verlost.