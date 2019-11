Gifhornern Berufsschüler sollen am Computer schweißen lernen

„Schweißen ist ein ganz wichtiges Thema und spielt in vielen Berufen eine Rolle“, erklärte Carsten Melchert. Der Schulleiter der Gifhorner BBS II startete daher am Montag im Rittersaal des Schlosses die Auftaktveranstaltung zur „Digitalen Europäischen Schweißtechnischen Ausbildung 4.0“. Was sich...