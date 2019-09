81-Jähriger wird bei Unfall in Gamsen verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Gamsen ereignet. Dabei wurde ein 81-jähriger Mann aus Neudorf-Platendorf verletzt. Der Mann fuhr von Platendorf kommend in einer Linkskurve ungebremst geradeaus in den Graben. Der Wagen – ein...