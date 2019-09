Meiner Melanchthon-Gymnasium ist jetzt Umweltschule

Das Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine ist erstmals als Umweltschule ausgezeichnet worden. Das niedersächsische Kultusministerium verlieh ihm im Wolfsburger Phaeno diesen Titel. Eine Delegation der Schule nahm die Auszeichnung bestehend aus Urkunde und Fahne entgegen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Eingebracht hat diese sich mit der Unterstützung der Schulen in den kenianischen Dürregebieten („Wasser für Kenia“) und der Förderung der Artenvielfalt auf dem Schulgelände durch die eigene im Aufbau befindliche Streuobstwiese und die angelegten Blühstreifen. Beide Projekte leben, so die Mitteilung, von der bemerkenswert großen Unterstützung durch die Schulgemeinschaft und zeigen eindrucksvoll, was lokal und global für „Mensch und Umwelt“ erreicht werden kann, wenn man seine Ziele gemeinsam verfolgt.

Der Titel „Umweltschule“ ist für die Schule Ansporn und Verpflichtung zugleich, es nicht bei diesen beiden Projekten zu belassen, sondern Nachhaltigkeit und Umweltschutz als durchgängiges Prinzip bei allen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten in der Schule zu etablieren. So kommt es, dass bei Schulveranstaltungen Mehrweggeschirr ebenso selbstverständlich geworden ist, wie der Verkauf als „fair“ zertifizierter Schulshirts, dass Kaffee und Milch im Lehrerzimmer fast immer fair gehandelt wurden und sogar bei der Auswahl des Büromaterials auf nachhaltige Materialiengesetzt wird.

Weitere Ziele, die die Schule in Projektgruppen plant, sind: konsequentere Müllvermeidung und -trennung, Reduktion des Heizenergieverbrauchs, weniger Fahrten durch „Elterntaxis“, mehr Fahrradkilometer durch Lernende und Lehrende, CO 2 -Reduktion beim Mensa-Essen, CO 2 -neutrale Fahrten.