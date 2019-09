Alles bereit für die Kinderfeuerwehr Parsau-Ahnebeck

Der offiziellen Gründung einer Kinderfeuerwehr als eigenständige Abteilung in der Ortswehr Parsau-Ahnebeck steht nichts mehr im Wege. In der vorbereitenden Versammlung nahmen die Eltern am Sonnabend im Gerätehaus in Parsau einmütig die Satzung an und sprachen sich ebenso für die Wahl von Christian...