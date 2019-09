Sanierung der Nord-Sporthalle kostet bis zu 700.000 Euro

Der Wasserschaden in der Halle des Sportzentrums Nord kommt die Stadt teurer als gedacht. Der Ausschuss für Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften stimmte am Dienstag für eine überplanmäßige Ausgabe von 200.000 Euro – die kommt zu der bisher einkalkulierten halben Million Euro obendrauf. „Bisher hatten wir 500.000 Euro in den Haushalt für die Sanierung eingestellt“, erklärte Bauverwaltungsleiter Karsten Moritz, „aber da hatten wir das...