Birte Wolinski bekommt Auszeichnung für ihren Gesang

Wer hat die schönste Stimme in der ganzen Stadt? Die Antwortet lautet seit dem jüngsten Altstadtfest Birte Wolinski, Nicholas Lindner und Manuela Holmer. Die drei belegten die ersten drei Plätze beim Wettbewerb „Voice of Gifhorn“ vor zwei Wochen am Schillerplatz. Am Montag fand in den Räumen der Stadtwerke Gifhorn die Preisverleihung statt. Die 21-Jährige hat mit Sieg überhaupt nicht gerechnet „Ich habe damit überhaupt nicht...