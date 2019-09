Großer Besucherandrang bei Sommerfest im Tierschutzzentrum

Elvis und Olivia gibt das Tierschutzzentrum Ribbesbüttel nur im Doppelpack her. Und wer am Sonntag beim Sommerfest des Tierheims einen Blick ins Gehege warf, der wusste auch gleich, warum: Olivia hat Kater Elvis hier kennengelernt, seitdem sind sie unzertrennlich. Ständig wird geschmust, geschlafen geht nur Kopf an Kopf. In einem neuen Zuhause soll das Traumpaar einen Gnadenplatz finden. „Wir lassen sie nur in gesichertem Auslauf zu“,...