50 Oldtimerfreunde genießen Ausfahrt und Sommerfest

Da ließen sich die Oldtimer-Liebhaber nicht lange bitten: Noch bevor der Startschuss an der Köhlerhütte zur Elm-Ausfahrt am Samstag fiel, meldete sich der Großteil gleich verbindlich für den nächsten Trip der Oldtimerfreunde Dalldorf Classic am 1. September an. 50 Teilnehmer machten sich auf, um durch den Papenteich über das Reitlingstal zum Elm zu kommen, und von dort über über Roklum, Wolfenbüttel und Stöckheim zurück nach Dalldorf...