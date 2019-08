Zwei Brände in einer Nacht – war es Brandstiftung?

Gleich zweimal mussten die Gifhorner Feuerwehrleute in der Nacht zum Sonntag zum Löschen in die Ortschaft Grassel in der Samtgemeinde Papenteich ausrücken. Am späten Samstagabend gegen 23.47 Uhr ging der erste Alarm bei der Leitstelle ein – es brenne ein Holzstapel in Grassel, der sich vor Ort...