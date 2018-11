Drei Einbrüche im Kreis Gifhorn

Am vergangenen Freitag, in den frühen Abendstunden, gelangten unbekannte Täter in der Breslauer Straße in Osloß durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus und erbeuteten Schmuckgegenstände von nicht unerheblichem Wert.

Durch Zerschlagen der Glasscheibe einer Kellertür gelangten am Sonnabend, ebenfalls in den frühen Abendstunden, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Fuhlenriedeweg in Wedelheine. Hier wurde eine Vielzahl von Schränken durchsucht und mehrere Uhren entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht in beiden Fällen noch nicht fest.

Eine urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte, um in ein Einfamilienhaus im Willi-Müller-Ring in Bokensdorf einzudringen. Hier wurde ein rückwärtiges Kellerfenster aufgehebelt, das Haus komplett durchwühlt und ein Laptop entwendet. In allen Fällen bittet die Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371-9800 um Hinweise.