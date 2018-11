Unfall in Gifhorn – Mann rammt Auto mit Baby an Bord

Der Mann fuhr der Golf-Fahrerin in die Seite.

Ein Gifhorner ist einer Frau auf der B188 in die Beifahrerseite gefahren. Die Frau hatte ein Baby im Auto.

Gifhorn. Auf der B188 sind zwei Autos zusammengestoßen. In den Autos saßen zwei Erwachsene und ein Baby.

Am Donnerstagnachmittag wollte ein 54-jähriger Gifhorner mit ihrem VW Caddy von der Celler Straße auf die B188 fahren.

Ob das Baby bei dem Unfall verletzt wurde, steht noch nicht fest. Foto: Bernd Behrens

Dabei übersah der Mann eine 39-Jährige Golf-Fahrerin mit Baby an Bord, die Meinersen in Richtung Christinenstift unterwegs war. Der Gifhorner fuhr ihr in die Beifahrerseite.

Alle drei im Krankenhaus

Die beiden Erwachsenen verletzten sich bei dem Unfall, ob das Baby verletzt wurde, steht nicht fest. Alle drei wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die B188 war daraufhin für rund eine Stunde gesperrt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.