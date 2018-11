Kommunikation ist nur Interaktion zwischen Menschen

Schon der Titel spricht: Die Künstlergruppe art 38 nennt ihre neue Ausstellung im Gifhorner Rathaus „Komm – Unikat – Ion“. Es geht also ums Sprechen, verbal und nonverbal, um Skepsis und Optimismus in Sachen Interaktion zwischen Menschen. Jedes Stück ein Unikat, Botschaften ziehen sich an oder...