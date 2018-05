Ein 19-jähriger Gifhorner kletterte im Beisein seiner 17-jährigen Freundin allein an einem Mast der Oberleitung hoch. Foto: Symbolbild Soeren Stache/dpa

Gifhorn Ein 19-Jähriger Gifhorner klettert einen Mast an einer Bahn-Oberleitung hoch. Er bekommt einen tödlichen Stromschlag und fällt.

Tödlicher Unfall in Gifhorn: 19-Jähriger klettert auf Oberleitung

Am Samstagabend kam es zu einem tödlichen Unfall an der Bahnlinie Hannover - Wolfsburg. Ein 19-jähriger Gifhorner kletterte im Beisein seiner 17-jährigen Freundin allein an einem Mast der Oberleitung hoch. Er bekam einen tödlichen Stromschlag und fiel von dem Mast. Seine Freundin verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Bundespolizei ermittelt. Ein Notfallseelsorger kümmert sich um die Angehörigen. red