Großer Umbau: Verjüngungskur für AOK-Servicezentrum in Gifhorn

So soll die Fassade des AOK-Servicezentrums in Gifhorn am Schleusendamm (Südwest-Seite) aussehen: Die Fensterfronten werden mit grünen Farbelementen versehen, der Eingangsbereich erhält eine komplette Glasfront. Der Aufstieg über Treppen wird Vergangenheit.Illustration: KPN Architekten, Braunschweig