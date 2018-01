Seniorin überrascht Einbrecher in Gifhorn – und wird ausgeraubt

Drei Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag eine Seniorin in einem Einfamilienhaus am Koppelweg in Gifhorn ausgeraubt. Das berichtet die Polizei. Demnach hatte die 78-Jährige die Täter überrascht, nachdem diese durch die Haustür eingedrungen waren. Die Täter hielten die Frau daraufhin fest und nötigten sie zur Herausgabe von Schmuck und Bargeld. Die 78-Jährige gab den Männern laut Polizei diverse Schmuckstücke und eine geringe Menge Bargeld. Daraufhin flüchteten die Täter.

Ein Nachbar alarmierte kurz darauf die Polizei, die eine sofortige Fahndung einleitete – leider erfolglos. Die Bewohnerin erlitt einen leichten Schock und kam in ein Krankenhaus, aus dem sie aber kurz darauf wieder entlassen werden konnte.

Alle drei Männer trugen Sturmhauben und Handschuhe. Sie hielten sich vermutlich zwischen Mitternacht und 0.45 Uhr im Haus auf. Mögliche Zeugen, die im weiteren Bereich des I. Koppelwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Telefon 0 53 71/98 00, zu melden.