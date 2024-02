Berlin. Der Kreuzbandriss zählt zu den häufigsten Verletzungen beim Ski-Fahren. Ein Chirurg erklärt, wie lange man beim Sport aussetzen sollte.

Nicht nur schöne Sonnenbräune kann die Folge eines Skiurlaubs sein: Leider sind auch Verletzungen an der Tagesordnung, die unsere Gesundheit beeinträchtigen, so Unfallchirurgen. Der Kreuzbandriss gehört zu den Klassikern unter den Ski-Unfällen überhaupt. Mit rund 100.000 Fällen zählt eine Kreuzband-Operation zu den häufigsten Eingriffen am Knie.