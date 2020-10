Leserfotos vom 05.10 - 11.10.2020

In einem Bäckercafe in Wolfenbüttel beim Kaffee und Brötchen bekam ich sehr anhänglichen Besuch. Mehrmalige Verscheuchung nutzte gar nichts, so dass ich mich mit meinem Gast allmählich anfreundete. Allmählich entdeckte ich dann die Schönheit meines Gastes.

Foto: Ulrich Groß, Braunschweig