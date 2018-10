Leserfotos vom 15.10. - 21.10.2018

Das Brandenburger Tor, eingetaucht in eine von verschiedenen Farbillustrationen, zum "Festival of Lights". Auch an vielen anderen Berliner architektonischen Sehenswürdigkeiten konnte man am letzten Wochenende die optischen Farbenspiele bewundern.

Foto: Adolf Kirchhammer, Weddel