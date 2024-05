Braunschweig. Viele Kurzurlauber nutzen den Feiertag für Ausflüge mit dem Auto. Auf diesen Strecken erwartet der ADAC besonders großen Andrang.

Das Himmelfahrtswochenende lockt viele Familien auf die Straßen. Denn zum deutschlandweiten Feiertag am Donnerstag (09.05), kommt in acht Bundesländern am Freitag (10.05) ein schulfreier Brückentag dazu. Das heißt: Mit nur einem Urlaubstag kommt man auf vier freie Tage am Stück. Entsprechend warnen Verkehrsexperten vor vollen Straßen und Staus. Viele Baustellen auf den Autobahnen tragen zum erhöhten Staurisiko bei.

ADAC: Besonders viel Verkehr am Mittwoch und Sonntag

Besonders voll werden die Straßen laut ADAC am Mittwoch vor Himmelfahrt. Bereits ab dem frühen Nachmittag komme es durch das Aufeinandertreffen von Berufspendlern und Reisenden zu überfüllten Straßen, sagt Sprecherin Alexandra Kruse. Bereits im letzten Jahr sei der Tag vor Himmelfahrt mit rund 2250 Stau-Stunden einer der staureichsten Tage des Jahres gewesen.

Am Sonntag (12.05) wird dann die nächste Stauspitze erwartet. Rückreisende müssen ab Nachmittag bis in den Abend hinein Geduld mitbringen. Dazu kommt, dass am Sonntag Muttertag ist. Diesen nutzen viele, um ihre Verwandtschaft zu besuchen.

Neben den vollen Straßen werden Reisende zusätzlich von Baustellen ausgebremst. Besonders auf der A1 und A7, insbesondere im Bereich zwischen Bad Fallingsbostel und Egestorf auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung A7, müssen Reisende viel Geduld mitbringen. Landstraßen sind laut Alexandra Kruse vom ADAC keine gute Alternative zu den überfüllten Autobahnen. „Oft sind auch die Ausweichstrecken schnell verstopft. In der Regel macht es erst ab Staus von mehr als zehn Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung Sinn, von der Autobahn abzufahren“, sagt Kruse.

ACE: Freitag ist der beste Reisetag

An den Tagen zwischen Mittwoch und Sonntag ist das Verkehrsaufkommen nicht ganz so groß. Am freiesten sollen die Straßen am Freitag sein. Wer dann verreist, fährt am besten schon vormittags los. Donnerstag, zu Himmelfahrt, erwartet der ACE dann einigen Ausflugsverkehr. So soll es vor allem auf Nebenstraßen rund um die Naherholungsgebiete voll werden. Wer sich an diesem Tag auf den Weg macht, sollte aber vor allem auf den Nebenstrecken vorsichtig fahren. Aufgrund des Vatertags sind oft feiernde Gruppen zu Fuß unterwegs.