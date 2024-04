Wolfenbüttel. Mehrere Beinahe-Unfälle hat ein betrunkener Mann in Wolfenbüttel am Mittwochabend verursacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In Wolfenbüttel hat am Mittwochabend ein betrunkener Autofahrer für Chaos auf den Straßen gesorgt. Der Mann hatte einen Alkoholwert von mehr als 3,5 Promille und verursachte mehrfach beinahe Unfälle. Die Polizei stoppte den 43-Jährigen schließlich stoppen und beschlagnahmte seinen Führerschein. Nun erwarten ihn mehrere Verfahren. Dies teilt die Polizei mit.

Eine aufmerksame Zeugin und ihr Beifahrer bemerkten gegen 22.20 Uhr das auffällige Fahrverhalten des Mannes auf der Adersheimer Straße, als dieser mit starken Schlangenlinien erst langsam unterwegs war und dann die Mittelinsel überfuhr, informiert die Polizei weiter. Trotz roter Ampeln fuhr der Mann anschließend über die Kreuzung zur Goslarschen Straße und raste weiter zur Kreuzung Grüner Platz. In der Meesche, geriet der Autofahrer in einer Rechtskurve schließlich wieder in den entgegenkommenden Verkehr geriet und zwang zwei entgegenkommende Fahrzeuge zu gefährlichen Ausweichmanövern.

Polizei Wolfenbüttel sucht nach Autofahrern, die ausweichen mussten

Die von Zeugen alarmierte Polizei leitete schnell eine Fahndung ein und stoppte den Golf auf der Ahlumer Straße. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest gab einen Alkoholwert von über 3,5 Promille an. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde eingezogen. Nun muss er sich sowohl wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten als auch wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Polizei Wolfenbüttel sucht nach den fast kollidierten Verkehrsteilnehmern und bittet unter der Nummer 05331 9330 um Zeugenaussagen zum Vorfall.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red