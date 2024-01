Braunschweig. Eine Notfallversorgung aus „einem Guss“, darauf hoffen Experten und Akteure in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Kann das gelingen?

Im Januar 2025, so der Plan der Bundesregierung, soll ein Gesetz in Kraft treten, dass die Notfallversorgung in Deutschland reformiert. Wesentliches Ziel: Ärzte und Pflegepersonal in den Notaufnahmen entlasten, Behandlungswege stärker systematisieren und damit auch Wartezeit der Patienten verkürzen. Wie das gelingen soll, stellte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jüngst vor. Wir haben uns in der Region Braunschweig-Wolfsburg umgehört, ob die Pläne Lauterbachs auch umsetzbar sind. Das Echo: geteilt.