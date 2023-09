Karte: Hofläden in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Braunschweig. Regionale Lebensmittel gibt es verlässlich in Hofläden. Unsere Karte zeigt Hofläden in der Nähe von Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter.

Qualität aus der Region, die ist im heimischen Hofladen erhältlich. In diesem Artikel finden Sie Hofläden aus der Region Braunschweig-Wolfsburg auf einer interaktiven Karte.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie wird das Einkaufen im Hofladen bei Verbrauchern immer beliebter. „Während Corona ist die Nachfrage in Hofläden richtig durch die Decke gegangen“, berichtet Sabine Hoppe, Ökotrophologin und Direktvermarktungs-Beraterin bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „Die Menschen wollten nicht in den großen Supermärkten einkaufen. Außerdem waren dort teilweise die Waren knapp“, so Hoppe.

Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sei der Hofladen-Boom wieder eingebrochen, die Nachfrage pendle sich nun wieder auf dem Vor-Corona-Niveau ein. „Aber langfristig weiter steigend“, prognostiziert Hoppe. Denn die Verbraucher schätzten mehr denn je die Gewissheit, dass regionale Lebensmittel verfügbar seien. Und angesichts der Klimakrise wäre der Trend zum Einkaufen regionaler Produkte schon länger auf dem aufsteigenden Ast. „Der Verbraucher fragt das nach, deswegen nimmt seit mehreren Jahren auch der Einzelhandel verstärkt regionale Produkte in seine Regale auf“, erklärt die Beraterin.

Auch in unserer Region – in den Städten Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Goslar sowie in den Landkreisen Helmstedt, Gifhorn, Wolfenbüttel, Peine und Harz – gibt es zahlreiche Hofläden, die bei den Verbrauchern beliebt sind.

Parallel zu dieser Entwicklung ist auch der Beratungsbedarf bei den Landwirten für den Einstieg in die Direktvermarktung höher geworden. Das liege einerseits am Generationswechsel auf den Höfen, andererseits an den geringen Marktpreisen für landwirtschaftliche Produkte in den vergangenen Jahren. „Landwirte sichern mit mehreren Standbeinen ihre Überlebensfähigkeit ab“, sagt Hoppe.

Meist direkt an einen Bauernhof angeschlossen sind die Hofläden gut überschaubar, bieten Obst und Gemüse vom eigenen Feld oder aus der Region an. Fleisch und Milchprodukte von Tieren, die in der Region leben und gemolken oder geschlachtet werden, und Eingemachtes wie Marmeladen lassen sich bei vielen darüber hinaus erstehen. „Der Hofladen-Einkauf ist ein Erlebnis“, sagt Hoppe. „Er geht mit dem Bewusstsein einher, den Bauern vor Ort zu unterstützen und hinter die Produktionstür gucken zu können.“

