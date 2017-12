Die VW-Stromer der Zukunft im Alltagstest

Nur noch gut zwei Jahre soll es dauern, bis VWs Elektro-Zukunft in Serie geht. Die Uhr tickt also, doch wer den Vorreiter der neuen Baureihe, den I.D., in der kalifornischen Wintersonne den Abbot Kinney Boulevard von Venice rauf- und runterstromern sieht, dürfte keine Zweifel haben, dass die...