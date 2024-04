Bad Lauterberg. Der geplante Mobilfunkmast bei Bad Lauterberg im Harz ist genehmigt. Doch bis sich der Handyempfang im Südharz verbessert, dauert es noch.

Der Landkreis Göttingen hat inzwischen den geplanten Sendemast bei Bad Lauterberg genehmigt. Das hat Bürgermeister Rolf Lange (CDU) bei den Ortsratssitzungen in der vergangenen Woche mitgeteilt. Das bedeutet, dass nun genauere Angaben zum Bauzeitenplan gemacht werden können.

Zuständig für den Bau ist die DFMG Deutsche Funkturm GmbH. Sie baut und betreibt die Infrastruktur für das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. „Wir planen in Bad Lauterberg einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkmast, der das Netz der Telekom ergänzen wird“, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Der Mast soll aber nicht nur für besseren Handy-Empfang unter den Telekom-Kunden sorgen. „Wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, sodass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, so die Sprecherin.

Wann beginnen die Bauarbeiten im Südharz?

Der rund 40 Meter hohe Stahlgittermast soll etwa 250 Meter von der Siedlung in Osterhagen entfernt zwischen der Bahnstrecke und der Kreisstraße entstehen. Die Zufahrt zur Baustelle soll sowohl über die Landesstraße 531 - das ist die Winkeltalstraße von Bartolfelde in Richtung B243 - als auch über die Kreisstraße 432 - das ist die Straße, die von Osterhagen nach Bad Lauterberg führt - erfolgen. Die DFMG plant, den Mast in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu errichten und geht davon aus, dass der Mast inklusive Stromanschluss und Glasfaserleitung bis Ende des Jahres fertig sein wird. Die Inbetriebnahme durch die Telekom sei für das Frühjahr 2025 geplant.

Bereits im Januar hatte die Telekom angegeben, dass der Mast LTE und 5G bieten und den Handyempfang in Bartofelde und Osterhagen sowie auf der Bundesstraße 243 und der Bahnstrecke Northeim-Nordhausen in diesem Bereich verbessern wird. Die Telekom hatte die 5G-Initiative im Landkreis Göttingen im Sommer 2020 gestartet. Mitbewerber Vodafone nahm bereits im Januar 2022 eine 5G-Station in Bad Lauterberg in Betrieb.

LTE und 5G - Was ist das eigentlich?

LTE steht übrigens für Long Term Evolution und bezeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation. 5G ist dementsprechend die fünfte Generation, die seit 2019 eingeführt wird und auf LTE aufbaut. Sie soll zum Beispiel Echtzeitübertragung und mehr gleichzeitig im Netz ansprechbare Geräte ermöglichen.

