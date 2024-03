Bad Lauterberg. Die gebürtige Göttingerin Alina Akyol bringt Mamagehttanzen - die Party für Mütter zu familienfreundlichen Zeiten - nach Bad Lauterberg.

Mit Mamagehttanzen - also Mama geht tanzen - haben zwei Mütter aus Wuppertal einen Nerv getroffen: Das Party-Angebot, das sich explizit an Mütter richtet, breitet sich seit Dezember 2022 über ganz Deutschland und sogar nach Österreich und in die Schweiz aus. Alina Akyol bringt das Format als Franchise-Partnerin von Mamagehttanzen nun in den Harz und nach Göttingen:

Samstag, 16. März, im Alpenmax in Göttingen

Samstag, 6. April, in der Almhütte in Bad Lauterberg im Harz

im Harz Jeweils 180 Minuten lang von 20 bis 23 Uhr

Das ist ein ganz anderer Vibe, wenn nur Frauen feiern. Alina Akyol - Veranstalterin von Mamagehttanzen Göttingen

Das Party-Format bietet Müttern eine Plattform, damit diese sich selbst, das Leben und ihre Me-Time feiern können - egal, wie sie gekleidet und ob sie geschminkt sind, erklärt Akyol. Die 29-Jährige ist selbst Mutter eines Sohnes und war im Herbst 2023 zum ersten Mal auf einer Mamagehttanzen-Party. „Das ist ein ganz anderer Vibe, wenn nur Frauen feiern“, schwärmt sie und erzählt: „Ich habe mich auf einer Party noch nie so sicher gefühlt.“

Akyol war von dem Konzept schnell so überzeugt, dass die inzwischen in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen beschloss, das Format in ihre alte Heimat Göttingen zu bringen, wo sie aufgewachsen ist. Sie ist nun Teil eines Teams, das inzwischen aus rund 20 Müttern besteht. Als Franchise-Partnerin kann sie die Partys ganz bequem von zu Hause aus organisieren - so, dass es mit Kind und Beruf vereinbar ist.

180 Minuten Party für Mütter in Bad Lauteberg und Umgebung

Als der erste Party-Termin im Göttinger Alpenmax feststand, erfuhr Akyol über ihre Mutter, die in Herzberg arbeitet, dass Frauen im Altkreis Osterode auch Bock hätten, mitzufeiern. Allerdings sei vielen der Fahrtweg für die 180-Minuten Veranstaltung zu lang - denn das ist das Besondere an Mamagehttanzen: Die Party dauert von 20 bis 23 Uhr - also so, dass Mütter ihre Kinder vorher ins Bett bringen können und morgens wieder fit sind.

Also nahm Akyol Kontakt zu Sascha Pohl, Chef der Almhütte in Bad Lauterberg, auf, um die Party in den Harz zu bringen. Pohl hatte natürlich schon von der Veranstaltung gehört. „Das ist ja momentan ein Hype in ganz Deutschland“, weiß der Gastronom, der gemeinsam mit Wolfgang Thiel seit 2019 die Lutterwiesn in Bad Lauterberg organisiert. „Wir haben natürlich überhaupt nicht lange überlegt, weil wir offen sind für solche Sachen und gerne mal etwas Neues ausprobieren“, sagt Pohl und erinnert daran, dass vor kurzem erst die Rockharz-Warm-Up-Party mit DJ Averel in seiner Almhütte war.

Dürfen Männer bei Mamagehttanzen in Bad Lauterberg mitfeiern?

Aber zurück zum Thema: Mamagehttanzen ist ein Angebot für Frauen jeden Alters - egal ob Mitte 20 oder Ü60. Männer sind bei der Party nicht verboten, sagt Akyol. Wer möchte, könne den eigenen Partner mitbringen und die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Pärchenabend nutzen. Männergruppen bekommen allerdings keinen Einlass, denn Mamagehttanzen ist keine Singlebörse, betont die Veranstalterin. Es gehe nicht ums Flirten, sondern darum, sich frei und wohl zu fühlen und den Alltag zu vergessen.

Wenn Mamagehttanzen um 23 Uhr endet, beginnt in den Locations in Bad Lauterberg und in Göttingen der ganz normale Betrieb. Wer also länger bleiben und die Nacht durchfeiern möchte, kann das tun. Dann haben aber auch Männergruppen Zutritt.

Der Vorverkauf für Mamagehttanzen in Bad Lauterberg hat bereits begonnen. Ein Ticket kostet online 10 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr von 1,52 Euro.

Wer hatte die Idee für eine Party extra für Mütter?

Die Idee für Mamagehttanzen hatten Anna Schumacher-Stolina und Andrea Rücker aus Wuppertal. Sie sind beide Mütter und wollten endlich mal wieder tanzen gehen. Dabei nervte es die beiden, dass in den meisten Clubs vor 1 Uhr nachts nichts los ist. Und deswegen begannen sie, Partys extra für Mütter zu organisieren, die mit dem Familienleben kompatibel sind.

