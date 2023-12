Ebergötzen. Das Brotmuseum in Ebergötzen ruft zum Fotowettbewerb „Mein Südniedersachsen“ auf. Das sind die 22 Gewinner mit den drei Topplatzierten.

Die Sieger stehen fest: Gerrit Armbrecht, Petra Ausburg und Arthur Raßloff haben den Fotowettbewerb „Mein Südniedersachsen“ des Brotmuseums in Ebergötzen gewonnen.

In der engeren Auswahl befanden sich 19 weitere Bilder, sodass insgesamt 22 schöne Aufnahmen aus der Region zusammengekommen sind. „Sehr viele wunderbare Fotos haben uns erreicht, sodass die Auswahl der Bilder für die Jury nicht einfach war“, fasst Agnieszka Steuerwald vom Europäischen Brotmuseum zusammen. In der Jury befanden sich außerdem Vertreter des Landschaftsverbands Südniedersachsen und der Tageszeitung Harz Kurier aus Osterode.

Charmant, schön, liebevoll: Fotowettbewerb zeigt bunte Vielfalt an Ansichten von Südniedersachsen

„Bei der Auswahl wurden viele Kriterien berücksichtigt – das Motiv, die Komposition, die Qualität der Bilder und so weiter. Im Vordergrund stand jedoch vor allem der Wunsch, eine bunte Vielfalt an Ansichten von Südniedersachsen zusammenzustellen, bei der nicht nur wichtige Natur- und Kulturdenkmäler der Region vertreten sind, aber auch weniger bekannte Orte, die aus einer charmanten Perspektive festgehalten wurden“, sagt Steuerwald. Und an die Fotografen gerichtet: „Die prämierten Bilder zeigen nicht nur die Schönheit von Südniedersachsen in allen Jahreszeiten, aber auch Ihren liebevollen Blick auf die Heimat.“

Die 22 ausgewählten Fotos sollen ab März 2024 im Brotmuseum in Ebergötzen ausgestellt werden. Die Autoren der Top drei erhalten Sachpreise, die zum Erkunden von Südniedersachsen animieren.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

