Osterode. Es ist beschlossen: Zum Frühjahr 2024 gibt der Discounter Aldi Nord den Laden in der Leege auf. Gibt es schon Pläne für die Zukunft des Grundstücks?

Eine weitere Ladenschließung für Osterode am Harz: Aldi Nord schichtet um und will sich auf seine modernere Filiale am Röddenberg konzentrieren. Dafür muss die Filiale in der Leege dichtmachen. Zum Mai 2024 sollen dort final die Türen schließen. Wie der Discounter vergangene Woche betonte, soll es aber keine Kündigungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Diese sollen vielmehr auf die umliegenden Märkte, beispielsweise in Herzberg oder eben in der Lindenstraße am Röddenberg aufgeteilt werden.