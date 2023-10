Neuhof Backwaren made im Südharz werden am 3. November wieder frisch aus dem Holzofen abgegeben. Bestellungen sind hier noch möglich.

Backkunst im Südharz Champagner-Brot & Christstollen: In Neuhof raucht der Holzofen

Ob Bauern- oder Mischbrot: Backwaren made in Neuhof sind ein Verkaufsschlager und Alleinstellungsmerkmal. Am Freitag, dem 2. November, bietet das Team vom Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof, das das Backhaus im Ort betreibt, Einwohnern und anderen Interessierten wieder die Möglichkeit, Brote frisch aus dem Ofen zu erhalten.

Drei Brotsorten werden aus dem Backhaus in Neuhof angeboten

Aber nicht nur das: Nach der gelungenen Premiere im Südharz im vergangenen Jahr, werden in Neuhof auch wieder Stollen am 2. November gebacken. Diese können, wie Klaus Liebing, Vorsitzender des Fördervereins, erklärt, wie die Brote vorbestellt, allerdings an dem Tag noch nicht abgeholt werden. „Den geauen Termin nennen wir den Interessierten bei der Bestellung.“

Das ist Einkorn Einkorn (Triticum monococcum), auch Blicken oder Kleiner Spelz genannt, ist eine Art der Gattung Weizen (Triticum) aus der Familie der Süßgräser (Poaceae) und ist eine der ältesten domestizierten Getreidearten. Einkorn gilt als Ursprung der Brotgetreide Weichweizen und Dinkel. Mit dem Einkorn begann in der Vergangenheit auch die geplante Landwirtschaft. Einkorn enthält viele sekundäre Pflanzenstoffe ,denen positive geseundheitliche Eigenschaften nachgesagt werden, sowie deutlich höhrere Anteile an Amonosäuren, Mineralstoffen und Spurenelementen (speziell Zink und Selen) im Vergleich zu Weizen. Generell gilt Einkorn als besonders verträgloch, auch für Weizen-sensitive Menschen. Charakteristisch für Einkorn ist seine intensive Nussigkeit.

An Broten gibt es in nahezu bewährter Weise dreierlei zur Auswahl. Dazu gehören das Roggensauerteig-Mischbrot und das sogenannte Dreikornbrot. „Dieses besteht aus Einkorn-, Roggen- und Weizenmehl zu gleichen Teilen“, erläutert Ulf Hoffmeister vom Backteam des Vereins. Dritte Variante im Bunde ist ein Champagner-Weizenvollkorn-Mischbrot. „Das hatten wir bislang erst einmal im Angebot“, ergänzt Klaus Liebing.

Vorbestellung für Brote und Stollen aus dem Südharz sind hier möglich

Ab 16 Uhr können die Brote am 3. November am Backhaus neben der Köhlerhütte in Neuhof abgeholt werden. Bestellungen von Broten oder aber auch Stollen nimmt Klaus Liebing bis einschließlichlich zum 2. November unter der Telefonnummer 05525-999972 entgegen.

