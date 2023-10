Walkenried Hühner, Tauben & Co zeigen sich 2 Tage von ihrer besten Seite. Zudem wird bei der Kreisverbands-Geflügelschau Geburtstag gefeiert.

Der Rassgeflügelzuchtverein Walkenried richtet die Kreisverbandsschau in Walkenried am 4. und 5. November aus - und feierte zugleich sein 75-jähriges Bestehen.

Geflügelzucht im Harz Wer kriegt das „V“: Das schönste Geflügel zu Gast in Walkenried

Richtig posieren, das passende Federkleid haben, die Standards erfüllen - das sollen Tauben, Hühner, Gänse oder Enten - und all das mit der Hoffnung verbunden, auf der Wertungskarte das „V“ für vorzüglich vorzufinden: Am Wochenende 4. und 5. November dreht sich im Schützenhaus auf dem Kupferberg in Walkenried alles um das Thema Geflügel. Dort, wo sonst eben das Schützenfest gefeiert wird, stehen für ein Wochenende Geflügel im Fokus - es wird zur Kreisverbands-Rassegeflügelschau eingeladen.

Züchter aus Walkenried feiern im Rahmen der Kreisschau einen besonderen Geburtstag

Und dabei ist die Ausstellung, zu die der Rassegeflügelzüchterverein Walkenried an diesen beiden Tagen ausrichtet, auch eine Besondere. In diesem Rahmen feiern die Mitglieder des Vereins gemeinsam mit Zuchtfreunden aus anderen Vereinen und Verbänden sowie interessierten Gästen das 75-jährige Bestehen ihres Vereins.

Geflügel verschiedenster Art wird an dem Wochenende in Walkenried gezeigt (Archivbild). Foto: Thorsten Berthold / HK

Ausgestellt werden an diesem Wochenende etwa 200 Tiere, darunter Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und natürlich auch Tauben.

An diesen Tagen ist die Ausstellung in Walkenried geöffnet:

Die Kreisverbands-Rassegeflügelschau in Walkenried ist am Samstag, 4. November, von 10.30 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 5. November, von 10 bis 15 Uhr, geöffnet.

Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei.

Was ist der Unterschied zwischen Zier- und Rassegeflügel?

Rassegeflügel ist Geflügel, das nach einem festgelegten Rassestandard gezüchtet und nach vom Menschen festgelegten Schönheits- oder Leistungsmerkmalen selektiert wird.

ist Geflügel, das nach einem festgelegten Rassestandard gezüchtet und nach vom Menschen festgelegten Schönheits- oder Leistungsmerkmalen selektiert wird. Zu ihm zählen Hühner (einschließlich der Zwerghühner), Tauben, Gänse, Enten, Puten und Perlhühner.

Gelegentlich werden Gänse, Enten, Puten und Perlhühner auch zum Groß- und Wassergeflügel zusammengefasst.

Reinrassig gezüchtete Hühner und Zwerghühner, Tauben, Puten und Perlhühner, Gänse und Enten tragen insbesondere zur Erhaltung seltener und gefährdeter Rassen und somit zur Bewahrung der genetischen Vielfalt bei.

Beim Ziergeflügel steht der Erhalt der natürlichen Erscheinung des Tieres im Fokus. Der Züchter spricht daher von „Arten“ der Hühnerartigen, Wildtauben und des Wasserziergeflügels.

