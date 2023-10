„Honky Tonk“: Kneipenfestival lockt nach Braunlage

Braunlage Es geht wieder los in Braunlage, am 28. Oktober 2023 ist es soweit: Die Nacht der Livemusik, das Honky Tonk Festival, startet.

Liveshows verwandeln am 28. Oktober die Braunlager Innenstadt im Oberharz wieder in eine große Partyzone.

Das beliebte Honky Tonk Kneipenfestival kehrt am 28. Oktober nach Braunlage zurück. Die Vorverkaufsaktion läuft seit 2. Oktober, bei der Sie Ihr Ticket für nur 16 EUR in allen beteiligten Locations, der Touristinfo Braunlage oder online auf www.honkytonk.de im Ticketshop erwerben können. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 20 EUR, also sichern Sie sich frühzeitig Ihre Tickets, um zu sparen! Die musikalische Reise beginnt um 20 Uhr.

Honky Tonk Braunlage: Die lange Nacht der Livemusik

JAMSTREET kommen mit einer kraftvollen Pop-Soul-Stimme, einer junge Drummerin, die mit knackigen Beats und energetischen Raps überzeugt, einen belebenden groovigen Bass sowie einer expressiven Fender Stratogitarre mit dreckigem funky Sound und einem Soul/Funk & Rock-Programm, dass das Falkenhorst im Eisstadion für einen Abend beben lässt.

Mit Rock‘n‘Roll und Partyhits wollen Weasel & the Cool Cats in der Kleinen Zauberwelt das

Publikum einheizen: Auf Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass präsentieren sie Klassiker von Chuck Berry, Elvis Presley, Wanda Jackson und anderen Stars der Rock’n’Roll-Ära sowie ein paar Hits jüngeren Datums.

Alle Bands und Locations:

Drink‘a‘Bell, Dr.-Kurt-Schröder Promenade 3 - 21–01 Uhr: Juicy Fruits, Rock-Party-Knüller

Rock-Party-Knüller Falkenhorst im Eisstadion, Harzburger Str. 28 - 21–01 Uhr: JAMSTREET, Soul-, Funk- & Partyhits

Soul-, Funk- & Partyhits asper, Heinrich-Jasper-Platz 4a - 21–01 Uhr: The Cantles, The Original Sound of the Sixties

The Original Sound of the Sixties Kleine Zauberwelt, Am Brunnen 5 - 21–01 Uhr: Weasel & the Cool Cats, Rock‘n‘Roll und Partyhits

Rock‘n‘Roll und Partyhits The Hearts Hotel, Am Jemerstein 15-19 - 20–00 Uhr: 20–00 Uhr: theBox, Pop

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de